Abdoulaye Baldé : « Mes intentions présidentielles restent intactes »

Le président de l’union centriste du Sénégal, Dr Abdoulaye Baldé a rassuré ses militants et sympathisants sur ses intentions présidentielles. Il a fait la déclaration lors de son congrès d’investiture tenu ce samedi 20 janvier 2024 portant sur le thème : « Le centrisme, une alternative à l’extrémisme pour un Sénégal Émergent. »



« Si ce n’était par prétention, je pouvais dire que je suis le meilleur profil pour diriger ce pays. Toutefois, il nous faut nous unir pour gagner la présidentielle. Car nous, leaders de Benno, avions donné carte blanche au président pour choisir. Ça serait incohérent que je me démarque pour présenter ma candidature. Cela dit, mes intentions présidentielles restent intactes », renseigne le Dg de l’Apix.



Abdoulaye Baldé fait savoir qu’il y a des responsables de qualité qui viennent de rejoindre ses rangs. « L’UCS s’agrandit », a –t-il souligné. Baldé a également invité les responsables et leaders à ne plus accepter de jouer les seconds rôles.