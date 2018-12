Abdoulaye Bathily enfonce Macky: « depuis 50 ans au Sénégal, c’est la première fois qu’on se sert de la justice pour... »

Le Professeur Abdoulaye Bathily enfonce le clou dans le « Macky ». Après avoir défendu Khalifa Sall et dénoncer un « instrumentalisation de la justice pour le liquider » dans un entretien avec nos confrères de la Rfm, il y a quelques mois, l’ancien allié de l’actuel chef de l’Etat est revenu à la charge ce dimanche dans une interview accordée au magazine Jeune Afrique.



Selon Bathily, c’est la première fois au Sénégal qu’un Président se sert de l’appareil judiciaire pour disqualifier des candidats à l’élection présidentielle.



« Voilà cinquante ans que je participe au combat politique au Sénégal, et c’est la première fois que l’on fait écarter par la justice des candidats à la présidentielle », a-t-il déclaré.



Pour rappel, Khalifa Sall et Karim Wade sont toujours sous la menace de poursuites ou condamnations qui pourraient compromettre leur candidature à la prochaine élection du 24 février 2019.