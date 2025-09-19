Absence de liberté d’expression au Sénégal : Abdou Mbow dénonce une « dictature » et appelle à la mobilisation

Le député Abdou Mbow a participé ce vendredi à la marche organisée par le Collectif Rappel à l’Ordre à Dakar. Le membre de l’Alliance pour la République (APR) a dénoncé ce qu’il considère comme une atteinte à la liberté d’expression au Sénégal.



« Des Sénégalaises qui avaient placé leurs espoirs en Ousmane Sonko et son parti, porteurs d’une promesse de changement, ont pris l’initiative de cette manifestation. Toutes ces promesses faites aux Sénégalais n’ont pas été respectées. Aujourd’hui, la liberté d’expression dans ce pays est bafouée », a-t-il déclaré devant la foule.



Abdou Mbow a par ailleurs critiqué l’emprisonnement de plusieurs personnalités et citoyens, citant notamment Badara Gadiaga, Farba Ngom, Abdou Nguer, Mansour Faye, Lat Diop, Moustapha Diop et Maodo Malick Mbaye.



« L’actuel régime veut instaurer une dictature au Sénégal, mais les Sénégalais ne l’accepteront jamais. Il est temps de sonner la mobilisation pour que Sonko et Pastef quittent le pouvoir », a-t-il conclu.