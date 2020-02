Abu Dhabi: Macky Sall attire les hommes d'affaires vers les opportunités d'investissement au Sénégal

Le président Macky Sall, est en visite officielle à Abu Dhabi, aux Émirats Arabes Unis, avec Amadou Hott, ministre l'Économie, du Plan et de la Coopération internationale. Cette visite, du 5 au 7 février, s’inscrit dans le cadre des relations d’amitié cordiale et de coopération multiforme entre les deux pays.



La délégation présidentielle a rencontré son Altesse Sheikh Mohamed Bin Rashid Al Maktoum, Vice-Président, Premier Ministre des Emirats Arabes Unis et Emir de Dubaï, ainsi que des chefs d'entreprises émiratis qui souhaitent investir au Sénégal. Les secteurs ciblés sont l'éducation, l'énergie, les nouvelles technologies de l'information et de la communication.



Selon le ministère de l'Economie, ces hommes d'affaires des émirats sont attirés par les opportunités d'investissement que propose le président Macky Sall.