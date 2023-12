Abus d'autorité, injures, menaces: le Directeur de l'hôpital Roi Baudouin de Guédiawaye déballe et défie le Sames a apporter des preuves

Le directeur de la structure, Cheikh Seck défi les syndicalistes à apporter des preuves des accusations proférées contre lui. Se confiant à nos confrères du journal Les Echos, Cheikh Mbaye Seck se lâche sans langue de bois. « Je n’ai pas de problème avec le Sames de Dakar, ils devraient venir me rencontrer avant de parler. S’ils avaient découvert ce que les enquêtes ont révélé, je pense qu’ils allaient parler à leurs collègues », souligne-t-il.



Toujours dans ces confidences, Cheikh Mbaye Seck pointe du doigt « les errements » des médecins de Roi Baudouin. « Pour vous montrer les dégâts qu’ils commettent tous les jours, un enfant avait été déclaré mort à 10 heures. Ses parents sont arrivés à 16h 45 mn. Le paradoxe, l’enfant vivait toujours dans les tiroirs de la morgue », révèle le Directeur, qui déclare détenir « beaucoup de preuves ».



À l’en croire, le Sames Section Roi Baudouin n’a jamais déposé une plateforme revendicative. Et lance un défi aux syndicalistes d’apporter des preuves: « je défie quiconque me le montrer. Néanmoins, j’ai accepté de les recevoir le 15 novembre dernier. Ils réclamaient 250 000 F comme indemnité de responsabilité des chefs de service, ce qui n’existe nulle part au Sénégal », a fait savoir M. Mbaye.



En plus des indemnités de responsabilité, il révèle que ces syndicalistes demandaient 100.000 Cfa au minimum pour l’appui au logement et une astreinte dont le minimum est de 100.000 Cfa. »



Même s’il reconnaît que l’Etat depuis deux ans a attribué une indemnité de logement aux médecins, déclare qu’il a trouvé, « une situation qui donne 190.000f aux médecins chefs de services ; les autres ont 140 000 F».