Abus de confiance : le Maire de Ngognom, Papa Momar Ngom condamné à 3 mois de prison avec sursis

L'Édile de Ngognom est impliqué dans une transaction financière dans laquelle il a résulté des débats d’audience que la société Sotico du maire et un certain Amadou Lamine Diop avaient mis en place un projet agroalimentaire depuis le 4 juin 2009. A cet effet, ils ont signé avec la partie civile Matar Dièye un contrat de location mensuelle, pour la somme de 1.200. 000 FCFA, dont les clauses impliquant une location de machines de conditionnement d’eau.Ce dernier précise que papa Momar Ngom est resté longtemps sans s’acquitter de cette location. De ce fait le maire s’est retrouvé avec 6 mois d’arriérés de location en ce qui concerne cet engin.



En plus de cela, Les Echos renseigne que Matar Dièye n’était pas le seul à qui le candidat à la présidentielle invalidé devait de l’argent. Papa Momar devait également de l’argent à son bailleur pour loyers impayés. Afin de l'obliger à lui verser l'argent du loyer, le bailleur a saisi les machines.



Forte de tout cela, l’avocat de la partie civile a demandé au tribunal de condamner le maire de Ngogom à payer la sommes de 93 millions de FCFA qui constitue la valeur des machines et un autre montant de 45 millions pour les arriérés de locations. Au total, c'est 138 millions que l'avocat de la partie civile reclame à Papa Momar Ngom.



Par ailleur, le procureur lui a fait savoir que son salaire de maire ne lui permettait pas de payer la location des machines. le parquet à donc requis l'application de la loi penale contre l'ex-candidat à la presidentielle de 2024.



