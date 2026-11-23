Les policiers du commissariat d’arrondissement de Grand-Yoff ont déféré un homme devant le procureur de la République, ce lundi 23 novembre 2026, pour des faits présumés d’"atteintes sexuelles et de viol" sur une adolescente de 13 ans, selon la Police nationale. Les enquêteurs ont ouvert cette procédure à la suite d’une plainte de la mère de la victime le 15 novembre 2026.



Les auditions de la plaignante, de son mari, de sa fille aînée et de l’adolescente ont révélé des témoignages concordants contre un colocataire de la famille, accusé d’abus répétés sur l’enfant depuis l’année dernière. La grande sœur a notamment déclaré avoir surpris le suspect dans sa chambre sur sa cadette, le 14 novembre 2026 vers 18 heures, avant de prévenir immédiatement sa mère.



Lors de son face-à-face avec les limiers, la victime de 13 ans a dénoncé des attouchements réguliers qui ont abouti à des rapports sexuels sous la contrainte. Elle a également affirmé que le colocataire lui donnait de l’argent pour la pousser à se taire devant ses parents.

