L’équipe nationale du Sénégal des moins de 17 ans a frappé un grand coup ce lundi 23 novembre à Doha (Qatar) en surclassant Cuba sur le score fleuve de 9 buts à 0. Trois jours après avoir arraché un match nul courageux en infériorité numérique contre la Croatie (1-1), les champions d’Afrique en titre n’ont laissé aucune chance à leurs adversaires lors de cette deuxième journée du groupe F. Dès l’entame de la rencontre, les protégés de Lamine Sané ont imposé un rythme étouffant qui a rapidement fait céder l'arrière-garde cubaine.



La rencontre a basculé dès le premier acte, les jeunes Sénégalais regagnant les vestiaires avec une avance déjà décisive de cinq buts. Portée par un Ibrahima Dione clinique, auteur d’un doublé avant la pause, et par la justesse technique de Sidy Barhama Ndiaye, impliqué sur trois réalisations, la sélection sénégalaise a déroulé son jeu collectif avec efficacité. Au retour des vestiaires, loin de lever le pied, les Lionceaux ont maintenu leur pression constante pour inscrire quatre nouveaux buts, dont une réalisation du capitaine El Hadji Ibrahima Sow.



Le Sénégal, premier au classement



Grâce à cette démonstration de force, le Sénégal porte son total à quatre points et s’empare d’une position très favorable dans la course aux seizièmes de finale. Ce succès net permet également aux Lionceaux de soigner leur différence de buts avant d'aborder l'ultime rencontre de la phase de poules. Ils retrouveront le Tadjikistan ce jeudi 26 novembre avec l'ambition de valider définitivement leur billet pour la suite du tournoi.



Dans l'autre rencontre de cette deuxième journée du groupe F, la Croatie U17 a largement battu le Tadjikistan U17 sur le score de 4 à 0 ce lundi 23 novembre à Doha, notamment grâce à un triplé de son capitaine Jona Benkotić. À l’issue de la deuxième journée du groupe F, le Sénégal (4 points, +9) prend la tête du classement devant la Croatie (4 points, +4), victorieuse du Tadjikistan (3e, 3 points) sur le score de 4 à 0. Cuba (0 point) ferme la marche et se retrouve éliminé avant l'ultime journée prévue ce jeudi 26 novembre.