Le tribunal du travail de Prato, en Italie, a donné raison à un ouvrier sénégalais résidant à Vaiano dans un litige l’opposant à l’Institut national de prévoyance sociale (INPS), lui reconnaissant le droit aux allocations familiales pour l’ensemble de ses onze enfants, dont neuf vivent au Sénégal.



Selon les informations de la presse italienne, l’INPS avait rejeté la demande à deux reprises en invoquant l’absence de cohabitation avec les enfants résidant à l’étranger ainsi que le fait que neuf d’entre eux sont issus d’unions polygames non reconnues en Italie et ne sont pas les enfants de l’épouse dont le mariage a été transcrit sur les registres italiens.



Dans sa décision, le juge a estimé que la filiation paternelle des neuf enfants au Sénégal était établie par les documents fournis et que ni l’absence de lien maternel avec l’épouse enregistrée en Italie ni les circulaires administratives de l’INPS sur la cohabitation ne pouvaient justifier leur exclusion de la demande.



L’avocate du travailleur a rappelé que la jurisprudence a déjà écarté l’exigence de résidence commune comme obstacle à la reconnaissance de ce droit.



Cette décision a suscité une polémique en Italie autour des prestations sociales versées pour des membres de la famille vivant hors du territoire italien. Certains ont estimé qu’il était urgent de revoir les critères d’accès et les modalités de contrôle des dossiers lorsque des proches résident à l’étranger, appelant le gouvernement à réexaminer les règles en vigueur afin de garantir des vérifications strictes et la soutenabilité du système de sécurité sociale.