L'équipe d'Espagne des moins de 17 ans a signé une démonstration offensive historique ce lundi 23 novembre 2026 lors de la deuxième journée de la phase de groupes de la Coupe du Monde U17 au Qatar, écrasant les Fidji sur le score sans appel de 15 à 0. Dès l'entame de la rencontre, la Rojita a étouffé son adversaire en inscrivant pas moins de neuf buts lors de la seule première période, portée par l'efficacité redoutable de Rafael Cruz (auteur de quatre buts avant la pause), Roberto Tomás et Guillermo Trujillano.



Sans jamais relâcher la pression au retour des vestiaires, les jeunes Espagnols ont poursuivi leur festival offensif en ajoutant six nouvelles réalisations en seconde mi-temps. Rafael Cruz a parachevé son chef-d'œuvre avec un quintuplé, tandis que Roberto Tomás et Guillermo Trujillano se sont chacun offert un triplé, accompagnés par les réalisations de Marco Company, Jorge Domínguez (doublé) et Yeremaiah Ramos.



Grâce à ce succès fleuve (le deuxième plus large de l'histoire de la compétition), l'Espagne prend la tête de son groupe et décroche officiellement sa qualification pour les 16e de finale, une phase à élimination directe. De leur côté, les Fidji, totalement dépassées par la maîtrise technique ibérique, devront tenter de sauver l'honneur lors de leur ultime match de poule face à la Chine.



Dans le Groupe H du Mondial U17, l'Espagne domine le classement avec 6 points en 2 matchs joués (différence de buts de +20), suivie par le Maroc qui compte 3 points en 1 seul match disputé. De leur côté, la Chine (1 match joué) et les Fidji (2 matchs joués) ferment la marche avec 0 point au compteur, en attendant l'issue du match entre Marocains et Chinois.