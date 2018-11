Accalmie en Casamance : des villageois accompagnés par l’Anrac pour leur retour

Le conflit armé en Casamance avait vidé des villages entiers de leurs habitants. Mais des populations ont maintenant affiché le désir de rentrer chez eux. Mais, la concrétisation de leur désir a été souvent freinée par le manque de mesures d’accompagnements.



C’est notamment le cas dans la commune de Boutoupa Camaracounda une des zones touchées par cette crise qui regroupe 24 villages. Selon le maire de cette localité Malang Gassama, qui s’est exprimé sur Sud Fm, seuls les habitants des 13 villages ont rejoint leur demeure laissant les autres répartis entre le Guinée, la Gambie ou même dans la région de Ziguinchor, explique le maire de cette localité Malang Gassama au micro de Sud Fm.



Selon lui, les récalcitrants ne veulent pas prendre le risque de rentrer chez eux craignant la précarité dans laquelle ils vont vivre, à l’image de ceux qui les ont devancés sur le chemin du retour.



Mais désormais, cette entreprise va être rendue plus facile avec l’implication de l’Agence nationale pour la relance des activités économiques et sociales en Casamance (Anrac). Celle-ci a mis en place un vaste programme de réintégration et de réinsertion pour leur venir en aide, a fait savoir son directeur, Ansou Sané.



«Nous allons lancer ce processus qui à terme va nous permettre d’élaborer un projet multidimensionnel qui prendra en compte l’ensemble des besoins réels de ces populations, tant dans le domaine de la santé, de la sécurité, de l’hydraulique, des infrastructures, mais aussi sur l’économie etc.», a-t-il déclaré.