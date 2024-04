Accés á la Fonction publique : le projet finalisé dans "les meilleurs délais"

Lors du Conseil des ministres de ce mercredi, le Président Bassirou Diomaye a pris beaucoup de décisions. En fait, le chef de l'État a ordonné la publication des rapports de la Cour des Comptes, de l’Inspection générale d’Etat et de l’OFNAC des cinq dernières années (2019, 2020, 2021, 2022 et 2023). Une décision qui était très attendue de ce gouvernement.



Bassirou Diomaye Faye n'a également manqué de revenir sur la politique de transformation de l’Administration publique. "Il a rappelé à cet effet les principes partagés du « JUB, JUBAL, JUBANTI », afin de bâtir une Administration performante au service des Sénégalais et des intérêts du Sénégal. C’est le sens de sa lettre n° 00807/PR/SP du 08 avril 2024 adressée aux fonctionnaires et agents de l’Administration du Sénégal", peut-on lire sur le communiqué du Conseil des ministres.



Avant d'ajouter : "Dans cet esprit, il a demandé au Premier Ministre de préparer un projet de décret relatif à l’appel à candidatures pour certaines hautes fonctions dans les secteurs public et parapublic. Le Président de la République a demandé également au Premier Ministre et au Ministre en charge de la Fonction publique de finaliser, dans les meilleurs délais, un projet de loi relatif à l’accès à la fonction publique, en vue d’assurer l’égalité des chances d’accès aux emplois et fonctions dans l’administration publique".