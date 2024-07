Accident de Nouloumadji : le Gouverneur de Matam au chevet des blessés

Le Gouverneur de la Région de Matam, Mouhamadou Moctar Watt est allé s'enquérir de la situation des blessés de l'accident survenu à Nouloumadji, le jeudi passé.



Six morts et 14 blessés dont sept dans un état grave, ont été enregistrés dans cet accident survenu à la sortie du village de la commune de Nabadji Civol, à 37 kilomètres de Matam.



“Quand nous sommes venus ici au centre régional de Ourossogui, nous avons constaté que la prise en charge des blessés se fait correctement, en dépit de moyens limités. On a senti une grande volonté du personnel soignant”, a-t-il constaté.



Le chef de l'exécutif local était accompagné du directeur régional de la Santé, Moustapha Faye, et de celui du centre hospitalier régional de Ourossogui, Abdou Cissé.



Selon M.Watt, il n'y a aucun cas qui nécessite une prise en charge hors de la région de Matam.

Il a également indiqué que parmi les blesses, certains nécessitent une prise en charge chirurgicale, alors que le reste “le pronostic vital n'est pas engage”.



“Nous continuons à suivre la situation. En rapport avec le directeur régional de la Santé, nous s'efforcerons d'apporter notre appui, notre accompagnement et notre assistance à l'ensemble des personnes blesses”, a rassuré Mouhamadou Moctar Watt.



Cet accident a eu lieu lors d'une collision entre un minicar et un camion sur la route nationale 2.