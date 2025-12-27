Accident de Tataguine : le chauffeur de Sénégal Dem Dikk condamné à un mois avec sursis

Le chauffeur du bus de la compagnie Sénégal Dem Dikk impliqué dans le grave accident survenu en juillet dernier à hauteur de Tataguine a été jugé mercredi dernier au tribunal de grande instance de Fatick. Poursuivi pour « défaut de maîtrise », M. C. K. a été reconnu coupable et condamné à un mois de prison avec sursis assorti d’une amende de 50 000 francs CFA.



Pour rappel, l’accident avait fait une cinquantaine de blessés, dont quatre dans un état grave, plongeant de nombreuses familles dans l’angoisse et relançant le débat sur la sécurité routière.



À la barre, le prévenu est revenu sur les circonstances du drame. « J’ai quitté Bignona à 8 heures pour me rendre à Dakar. Arrivé à hauteur de Tataguine, une forte poussière m’a perturbé et j’ai perdu le contrôle du véhicule. Un choc brusque s’est produit. Quand je me suis réveillé, je ne savais même pas ce qui s’était passé », a-t-il déclaré, évoquant même des éléments qu’il qualifie de surnaturels.



Cependant, cette version a été contestée par plusieurs témoins, notamment des passagers du bus. Ceux-ci ont affirmé que le chauffeur roulait à vive allure et qu’il avait même failli percuter une ambulance quelques instants avant l’accident.



Face à ces témoignages concordants, le procureur de la République a requis l’application rigoureuse de la loi. Le tribunal a finalement suivi cette position en déclarant M. C. K. coupable des faits qui lui étaient reprochés.

