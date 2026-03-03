Mondial 2026 : L'ANPS dévoile le ticket d'entrée vertigineux pour la presse sénégalaise

À l’approche de la Coupe du monde de la FIFA 2026, qui se déroulera conjointement aux États-Unis, au Mexique et au Canada, l’Association nationale de la presse sportive (ANPS) précise les modalités d’accréditation et, surtout, le budget conséquent que devra mobiliser chaque journaliste sénégalais désireux de couvrir la compétition prévue aux États-Unis, au Mexique et au Canada.

Au total, sans compter le billet intercontinental Dakar–États-Unis ni les imprévus, le budget de base pour couvrir la compétition est estimé entre 8 et 10 millions de FCFA par journaliste pour la phase de groupes. Une qualification du Sénégal pourrait faire grimper sensiblement la note, en fonction des villes hôtes et des trajets aériens à effectuer.



Un protocole d'accréditation rigoureux



L’accès aux tribunes de presse ne sera pas une simple formalité. L’ANPS précise que tout organe de presse souhaitant envoyer un représentant devra d'abord formaliser une « lettre d’engagement officielle mentionnant le nom du journaliste désigné ». Ce document doit impérativement confirmer la « prise en charge intégrale de ses dépenses », incluant le billet d’avion international, l’hébergement, la restauration et les assurances. Par ailleurs, la possession d’un compte FIFA Media actif est une « condition indispensable pour introduire une demande d’accréditation ». Sur le plan financier, les médias devront mobiliser une caution de 1 500 000 FCFA pour obtenir le code d'accréditation, une somme qui sera toutefois « restituée à l’arrivée aux États-Unis, sous réserve du respect des engagements souscrits ».



Un « camp de base » dans le New Jersey



Pour optimiser les coûts dans un marché nord-américain onéreux, l’ANPS propose un point de chute stratégique dans le New Jersey, à proximité de New York. Pour un séjour programmé du 9 juin au 20 juillet 2026 (soit environ 40 jours), les prévisions budgétaires par journaliste sont vertigineuses : l’Hébergement est estimé à 170 dollars par nuit, soit environ « 4 000 000 FCFA par personne » pour la durée du séjour. Quant à la restauration, elle est évaluée à 40 000 FCFA par jour, soit une enveloppe globale de « 1 600 000 FCFA ». Pour le transport, il est évalué à près de 600 000 FCFA pour les déplacements vers les stades et centres d'entraînement.



Le calendrier des Lions : entre New York et Toronto



Le parcours initial du Sénégal imposera déjà une mobilité transfrontalière. Après les chocs contre la France (16 juin) et la Norvège (22 juin) aux États-Unis, les journalistes devront rallier Toronto pour le match du 26 juin. Pour cette étape canadienne, deux options s'offrent à eux : « un aller-retour en avion d’environ 200 dollars » ou un trajet en bus plus économique, compris entre « 120 et 150 dollars ». Au total, sans compter le billet d'avion Dakar-USA ni les imprévus, le budget de base pour une couverture complète est estimé entre « 8 et 10 millions de FCFA par journaliste » selon l’ANPS.