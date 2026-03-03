Au Liban, près de 30 000 personnes jetées sur les routes, les frappes continuent dans toute la région

► Depuis samedi 28 février, Israël et les États-Unis mènent des frappes contre la capitale iranienne Téhéran. Le Guide suprême Ali Khamenei a été tué dans l'attaque israélo-américaine samedi. À la suite de cette annonce, la République islamique a annoncé 40 jours de deuil et sept jours fériés. La télévision d'État iranienne a également rapporté dimanche la mort de quatre autres responsables. Les frappes ont continué dans différents pays de la région tout au long de la journée de lundi et dans la nuit de lundi 2 mars au mardi 3 mars.



► Au moins 780 personnes ont été tuées à travers l'Iran depuis le début des frappes américaines et israéliennes, a annoncé le Croissant-Rouge iranien, mardi. Selon l'ONG iranienne basée aux États-Unis, Hrana, près de 1000 autres ont été blessées. Au total, 153 villes et plus de 500 sites ont été touchées à ce jour pour un total de 1000 attaques, a ajouté le Croissant-Rouge.



► L'armée israélienne a annoncé mardi 3 mars être en train de « mener des frappes simultanées » sur Téhéran et Beyrouth, contre des objectifs militaires iraniens et du Hezbollah. Elle avait émis, tôt mardi matin, un nouvel ordre d'évacuation pour des dizaines de localités du Liban, dont deux lieux de la banlieue sud de Beyrouth, en raison d'opérations menées contre le Hezbollah qui a de son côté affirmé avoir frappé trois bases en Israël. Des soldats des forces de défense israéliennes ont par ailleurs été déployés en « plusieurs points » dans le sud de son voisin libanais.



► Lors d’une interview donnée à Fox News lundi 2 mars, le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahu a affirmé qu’il ne s’agirait pas d’une « guerre sans fin ». Dans cette même prise de parole, le dirigeant assure que l'Iran, déjà attaqué par Israël et les États-Unis l'année dernière, avait depuis commencé à construire de nouvelles installations souterraines. Ce qui, selon lui, aurait rendu les programmes nucléaire et balistique de l'Iran « intouchables ». Une déclaration à rebours des propos de Donald Trump qui envisage une guerre prolongée et qui n’a pas écarté l’envoi de troupes au sol « si nécessaire ».



► Selon le chef de la diplomatie, Jean-Noël Barrot, la France s'apprête à affréter des vols pour rapatrier ses ressortissants les « plus vulnérables » qui se trouvent dans les pays touchés par la guerre.



► Israël a annoncé avoir mené des frappes aériennes contre la présidence iranienne et les bureaux du Conseil suprême de sécurité nationale à Téhéran. Lundi soir, « l'aviation israélienne a frappé et démantelé des installations situées dans le complexe de la direction du régime terroriste iranien au cœur de Téhéran », a déclaré l'armée israélienne. « De nombreuses munitions ont été larguées sur les bureaux de la présidence et le bâtiment du Conseil suprême de sécurité nationale », dirigé par Ali Larijani, a ajouté l'armée.



L'armée israélienne affirme avoir frappé un haut commandant iranien

« Il y a peu, l'armée israélienne a frappé un haut commandant du régime terroriste iranien à Téhéran », a déclaré l'armée dans un communiqué, sans fournir plus de détails.



Israël : Haïfa, ville désertée malgré le début des festivités de Pourim

Le port de Haïfa, l'un des plus importants du pays, a été vidé de ses bateaux. Des rues presque désertes, des commerces fermés... Notre envoyée spéciale à Haïfa, Frédérique Misslin, a observé que la ville du nord d'Israël fonctionne au ralenti et ce malgré le début de la fête du Pourim, le carnaval traditionnel juif. Toutes les festivités ont été annulées.



Depuis les hauteurs de la ville, la frontière avec le Liban est perceptible. Une proximité avec le voisin libanais qui inquiète les habitants en raison des affrontements avec le Hezbollah. Haïfa peut en effet devenir la cible d'attaque du groupe pro-iranien. Notre envoyée spéciale a d'ailleurs constaté la présence de débris de missiles iraniens interceptés sur les trottoirs de la ville.



De nouvelles puissantes explosions entendues à Téhéran

De nouvelles fortes explosions ont secoué Téhéran dans l'après-midi, ont constaté des journalistes de l'AFP.



Les détonations ont été entendues depuis divers endroits au centre de la capitale, après une série d'explosions dans la matinée. Pour l'heure, il n'a pas été possible de déterminer les cibles des frappes.



Au Liban, près de 30 000 personnes jetées sur les routes depuis le début de l'offensive israélienne