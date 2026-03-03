Rufisque : 04 personnes interpellées pour présumée escroquerie portant sur 02 milliards FCFA de billets noirs

La Brigade de recherches de la gendarmerie de Keur Massar (banlieue de Dakar) a interpellé, lundi 02 février, quatre individus, dont un septuagénaire. Les mis en cause seraient impliqués dans une affaire de tentative de trafic de faux billets estimés à deux milliards de FCFA.



Selon le quotidien L’Observateur, qui cite les premiers éléments de l’enquête, tout serait parti d’un renseignement faisant état d’une opération de lavage de «Billets noirs». Le principal mis en cause, présenté comme un membre du réseau, aurait tenté d’introduire ces faux billets au Sénégal par voie maritime, en provenance de la Gambie.



Les investigations ont conduit à l’interpellation en flagrant délit du suspect principal ainsi que trois de ses complices dans un immeuble en chantier situé à la cité Tacko. Tous ont été conduits dans les locaux de la brigade de recherche de Keur Massar pour les besoins de l’enquête.

Après une saisine du Procureur, les suspects devront répondre des faits liés à «la détention et à la tentative de blanchiment de billets noirs», une pratique assimilée à de l’escroquerie et à la criminalité financière.