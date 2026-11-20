Dans la région de Saint-Louis, les accidents de la circulation ont causé 29 morts durant le premier semestre de l’année 2026, selon l’Agence sénégalaise de presse (APS), citant le directeur du développement et de la coopération de l’Agence nationale de sécurité routière (ANASER), Latir Mané.



«Au niveau de la région de Saint-Louis, durant le premier semestre, 417 accidents ont été enregistrés, et il y a eu 463 victimes. Malheureusement, 29 personnes ont perdu la vie», a déclaré Latir Mané, jeudi, dans le cadre d’une campagne de sensibilisation des usagers de la route.



D’une durée de deux jours, cette campagne fait suite à l’instauration d’une approche systémique visant à mener des actions de sensibilisation, au moment où «les esprits sont réceptifs, et non quand il y a accident», a ajouté le directeur du développement et de la coopération de l’ANASER, toujours selon l’APS.



Cette opération, menée de concert avec les forces de l’ordre, s’est matérialisée sur le terrain par une opération de contrôle inopinée ayant permis de toucher 106 véhicules dont 70 étaient en infraction. Six véhicules ont été immobilisés.



Selon M. Mané, «les infractions enregistrées vont du dépassement dangereux, à l’excès de vitesse et au non-port de ceinture de sécurité».