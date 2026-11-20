L'équipe nationale de football des moins de 17 ans du Sénégal va affronter la Croatie ce vendredi à Doha, au Qatar, pour son premier match de la Coupe du monde U17. Les Lions de la Teranga, champions d'Afrique en titre, sont dans le groupe F avec la Croatie, Cuba et le Tadjikistan.



Après ce match, les Sénégalais joueront contre Cuba lundi à 13h30 GMT, puis contre le Tadjikistan jeudi à 16h GMT, avec l'objectif de se qualifier pour la suite de la compétition.



La Coupe du monde U17 a déjà commencé avec les matchs de l'Ouganda, du Mozambique et de l'Égypte. Les Mozambicains ont remporté une large victoire contre le Danemark (4-0), tandis que les Ougandais et les Égyptiens ont perdu leurs matchs respectifs contre la Corée du Sud (3-0) et la Grèce (1-2).



Le Sénégal fera partie des équipes africaines qui débuteront ce vendredi, aux côtés de la Côte d'Ivoire, du Mali et du Maroc. Les autres représentants africains, la Tanzanie, le Cameroun et l'Algérie, entreront en lice samedi.