Le Japonais Kozo Tashima, candidat à la présidence de la Fédération internationale de football association (FIFA), a répété ce vendredi 20 novembre qu'il n'envisageait pas, « pour l'instant », de se retirer de la course afin de permettre au Français Philippe Diallo d'avoir de meilleures chances face au sortant Gianni Infantino.



Selon des informations rapportées par nos confrères de RFI, l'ancien patron de la Fédération japonaise de football s'est engagé à rétablir « l'intégrité » au sein de l'instance dirigeante du football mondial et figure parmi les trois candidats en lice pour l'élection de mars 2027, aux côtés d'Infantino et de Diallo, président de la Fédération française de football.



Diallo bénéficie du soutien de l'Europe et est considéré comme le candidat le plus susceptible de détrôner le dirigeant italo-suisse, mais Tashima a donc indiqué qu'il n'avait pas l'intention, dans l'immédiat, de renoncer à sa candidature pour lui laisser le champ libre.



« Je vais m'entretenir avec de nombreuses personnes et, comme M. Diallo possède une expérience considérable en matière de gouvernance et d'administration, j'ai l'intention de travailler en étroite collaboration avec lui », a-t-il expliqué lors d'une conférence de presse, toujours selon RFI.



Diallo a indiqué de son côté qu'il souhaitait s'entretenir avec Tashima en vue d' « unir leurs forces » pour détrôner Infantino.