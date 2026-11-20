Placé en garde à vue à la Division des investigations criminelles (Dic) mercredi 18 novembre 2026, l’homme d’affaires Elimane Lam n’a finalement pas été présenté au juge du deuxième cabinet de Pikine-Guédiawaye le lendemain. Le magistrat instructeur a demandé aux enquêteurs d’organiser une confrontation entre lui et Rokhaya Fall dite Rox, qui a été extraite de prison pour l’occasion.



Selon Libération, Rokhaya Fall a raconté qu’Elimane Lam l’aurait jointe un jour en cherchant à mettre Aziz Ndiaye dans la conversation, sans que ce dernier ne réponde. Elle aurait ajouté que l’homme d’affaires lui avait présenté Awa Baldé comme sa fille, tout en se plaignant qu’elle s’en prenait régulièrement à lui ces derniers temps. Elle a également rapporté qu’il lui avait fait part de son intention de déposer une plainte, avant de lui suggérer de renoncer à cette démarche.



La discussion a aussi porté sur un enregistrement controversé qui a circulé sur les réseaux sociaux et qui était censé l’innocenter. Rokhaya Fall a soutenu que c’est Elimane Lam lui-même qui aurait fait circuler cet audio. Elle a précisé pour sa part qu’elle n’avait jamais reçu cette note vocale. De son côté, Elimane Lam est resté sur ses explications antérieures en affirmant que les envois d’argent au profit des tiktokeurs répondaient à des demandes formulées par ces derniers.



Toujours selon le journal, à la fin de la confrontation, Rokhaya Fall a été ramenée à la prison des femmes. Quant à Elimane Lam, il devait être présenté au juge ce vendredi 20 novembre.