Accident de route: 644 décès par an en moyenne sur la période 2015-2019 au Sénégal (ONG)

Le Sénégal a enregistré, par an en moyenne, 644 décès liés aux accidents de la route, sur la période 2015-2019, selon l’ONG Parterners West Afric (PWA). Lors d’un atelier ce mardi à Dakar, l’ONG, a révélé que 90% des accidents de route sont liés aux « comportements humains ».



La sécuritaire routière coute au moins 163 milliards de F CFA à l’Etat du Sénégal soit environ 2% de son Produit Intérieur Brut (PIB), a fait savoir le ministère du Transports. C’est dans ce contexte que l’ONG Parterners West Africa a tenu ce mardi un « Atelier de partage et de Plaidoyer avec les acteurs étatiques » sur la problématique de la sécurité routière.



Adjaratou Wakh Aidaran directrice exécutive de PWA a estimé que L’Etat du Sénégal a entrepris d’importants investissements en termes d’infrastructure routière de renouvèlement du parc de véhicule de transport public des voyageurs et des marchandises. Malgré cela, le pays est toujours confronté à d’énormes difficultés dues à des limites objectives notamment le développement des nouvelles formes de transport en commun tels que les motos taxi appelés communément « Jakarta », les taxis clandos, la traction animale pour le transport de matériels et la collecte des ordures dans les grandes régions et le transport des personnes dans les régions.



Dans son allocution, la directrice a précisé que les populations ont également un rôle à jouer dans cette bataille contre l’insécurité routière.



Pour Adji Mbergane Kanoute vice-présidente du groupe parlementaire BBY membre de la commission des transports : « La sécurité routière est une affaire de tous, elle n’est pas uniquement une affaire des pouvoirs publics ».



Selon elle, « nous devons agir ensemble, penser ensemble pour trouver de solution à cette problématique ». Elle a soutenu que « le comportement humain est le premier facteur de l’insécurité routière », ensuite vient « l’état des véhicules ». Elle a interpelé les conducteurs de véhicules à faire la « visite technique », afin de contribuer à réduire les accidents de route.



Cet atelier qui a vu la participation de tous les acteurs du secteur de transport ainsi que les gendarmes et les policiers, a pour objectif de « renforcer la communication et la collaboration continue entre les forces de sécurité, les institutions gouvernementales et les citoyens ».