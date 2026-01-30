Primature : après ses critiques, Ousmane Sonko reçoit l’Union des Magistrats du Sénégal

Après ses propos critiques à l’endroit du système judiciaire sénégalais et de certains magistrats, tenus mardi lors d’une rencontre avec la communauté sénégalaise au Maroc, le Premier ministre Ousmane Sonko a reçu, ce vendredi 30 janvier 2026, le Bureau exécutif de l’Union des Magistrats du Sénégal (UMS), conduit par son président, Cheikh Ba.
Selon un communiqué de la Primature, la rencontre a permis des échanges jugés « riches et constructifs » autour de « plusieurs questions d’intérêt national, notamment l’amélioration du service public de la Justice ».
À cette occasion, le chef du gouvernement a réaffirmé « l’engagement et la détermination du Gouvernement à œuvrer pour la modernisation de la Justice et le renforcement des conditions de travail des acteurs judiciaires ».
