Accident des blowmen causant la mort du jeune mécanicien sur la VDN : le chauffeur écope d’un an de prison ferme, les 6 autres libres

L’affaire portant sur l’accident qui s’est produit le 28 décembre 2024, sur la VDN 3, où un jeune mécanicien a tragiquement perdu la vie a été attrait à la barre ce vendredi 10 janvier 2025. Le verdict prononcé par le Tribunal de grande Instance de Pikine-Guédiawaye fait état d’une condamnation d’un an ferme et une amende de 500 000 F CFA pour Ismaël Camara, le jeune qui était au volant pendant les faits. Âgé de 21 ans, Ismaila Camara a été reconnu coupable des faits d’homicide involontaire, de mise en danger de la vie d’autrui, de détention et d’usage de drogue, ainsi que de conduite d’un véhicule sous l’emprise de stupéfiants.



Par ailleurs, les six autres jeunes fêtards, trois garçons et trois filles qui étaient dans le véhicule avec Ismaila Camara ont bénéficié d’une liberté au bénéfice du doute.



Pour rappel, ce tragique accident qui a coûté la vie au jeune mécanicien, Pape Conté dans des conditions effroyables s’est produit sur la VDN 3, vendredi 28 décembre 2024, alors qu’il était sur le trottoir. Pape Conté a été renversé puis trainé sur près de 300 mètres par une Ford Taurus noire où se trouvait Ismaila Camara et ses amis qui roulait à vive allure dans le sens Tivaouane Peul-Parcelles Assainies.