Accidents de la route : 135 cas, 295 victimes dont 12 décès durant le 1er trimestre de 2019 à Fatick

Deux-cent-quatre-vingt-quinze (295) victimes dont douze (12) morts et deux-cent-quatre-vingt-trois (283) blessés dans cent-trente-six (136) accidents, survenus au cours du premier trimestre de l’année 2019, selon un bilan établi par le Capitaine, Cheikh Ttidiane Sy Ndiaye, commandant de la 32e compagnie d’incendies et de secours.



Parmi ces accidents, cent-sept (107 ) se sont produits dans le département de Fatick, onze (11) à Foundiougne et dix-huit (18) à Gossas. Et, Ndioudiouf Diosmone, une route longue de 30 km (kilomètre) fait parti de la route nationale N°1, la plus accidentogène de la région de Fatick.



Par rapport à la même période de l'année 2019, la compagnie d’incendies et de secours a aussi enregistré 67 cas d’incendies dont les cinquante (50) ou les quarante (40) « concernent des feux de cases dans des feux de maisons dans les villages. Parmi ces incendies, trente-deux (32) se sont produits à Fatick, vingt-deux (22) à Gossas et treize (13) à Foundiougne.



Le Capitaine Cheikh Tidiane Sy Ndiaye, rassure par rapport à la présence des sapeurs-pompiers dans ces zones: « aujourd’hui, Gossas a son unité de même que Foundiougne, Fimela a eu de même son unité au mois de mars 2018», conclut-il sur radio Sénégal.