Accidents mortels sur l'autoroute à péage: des éleveurs déférés et 11 veaux saisis

C'est la traque des propriétaires qui laisse leur bétail divaguer sur les emprises de l'autoroute à péage. Le fléau a entraîné plusieurs morts d'homme parmi lesquelles celle du chanteur Papis Mballo du groupe Gelongal. Et l'enquête a débouché sur l'arrestation d'éleveurs et la saisine de 11 veaux qui traînaient sur l'autoroute à péage.



Le sous-préfet de Keur Mousseu, qui a réuni jeudi les différentes entreprises impliquées dans l'exploitation de l'autoroute à péage, les chefs de villages environnants et les représentants des éleveurs, a émis de sérieuses mises en garde. "Chaque fois que des bêtes sont saisies, leurs propriétaires sont déférés au parquet. Toute personne prise en train de traverser à pied, subira également le même sort", a indiqué Makhtar Mbengue.



Le conseiller Senac Eiffage, indexe l'incivisme des Sénégalais. Ousseynou Diagne appelle à un changement de comportement de la part des Sénégalais. "Tout le long de l'autoroute, pas moins de 14 passages animaliers ont été aménagés. Donc aucun problème ne devrait normalement pas se poser, si les éleveurs se contentaient de faire passer le bétail par ces voix. Mais malheureusement, des gens malintentionnés coupent régulièrement le grillage pour forcer un passage", s'est-il plaint dans les colonnes de L'As.



Le responsable des opérations d'AGEROUTE annonce quant à lui une "réactualisation de la réglementation de police qui ne prenait pas en compte certains aspects". Selon Abdoulaye Tham, les sanctions existent maintenant en fonction du niveau de dégât causé par le tiers. "La véritable guerre contre le passage des piétons et des animaux dans l'emprise de l'autoroute est lancée. Le peloton autoroutier est sur le pied de guerre pour assurer la surveillance", a-t-il menacé.