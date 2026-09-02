Mbour : battu au sang, un agent de sécurité fait emprisonner son épouse enceinte et ses deux beaux-frères

Une vive altercation a opposé, vendredi 28 août, vers 23 heures, un agent de sécurité, M. Touré, à son épouse enceinte de plusieurs mois, au quartier Darou Salam de Mbour, à l'ouest du Sénégal. La dispute aurait éclaté après que l’homme a reproché à sa femme de passer beaucoup de temps au téléphone et de ne pas suffisamment s’occuper de lui. La situation a rapidement dégénéré en violences.



Après avoir appelé sa famille, l’épouse aurait vu son frère et sa sœur arriver sur place pour l’aider à quitter le domicile conjugal. Selon le récit rapporté par L’Observateur, une violente bagarre a alors éclaté. M. Touré aurait été frappé à plusieurs reprises et aurait subi de nombreuses blessures corporelles. Dans un geste de riposte, il aurait tenté de se cacher de sa belle-famille avant d’être rattrapé, maîtrisé et roué de coups.



Grièvement blessé, l’agent de sécurité a été conduit à l’hôpital Thierno Mouhamadoul Mansour Barro, où il a reçu des soins. Un certificat médical lui aurait prescrit 20 jours d’incapacité temporaire de travail. Ses agresseurs présumés lui auraient également pris 70 000 francs CFA, sa carte professionnelle, deux cartes bancaires et son téléphone portable avant de quitter les lieux.



Les aveux des suspects



Convoqués au commissariat de Diamaguene après la plainte de M. Touré, les trois mis en cause auraient reconnu les faits tout en les justifiant par les accusations portées contre lui. L’épouse enceinte, son frère et sa sœur sont déférés au parquet et placés sous mandat de dépôt à la prison de Mbour à l’issue de leur garde à vue. L’épouse du plaignant, en raison de sa grossesse très avancé, a toutefois bénéficié d’une liberté provisoire.



Ils doivent comparaîtront mardi 8 septembre 2026 devant le tribunal de grande instance de Mbour pour violation de domicile, coups et blessures volontaires et vol.