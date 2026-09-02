Accord avec le FMI : le Club des Investisseurs Sénégalais félicite les autorités

Le Club des Investisseurs Sénégalais (CIS) a félicité les autorités sénégalaises à la suite de l’aboutissement des négociations avec le Fonds monétaire international (FMI). Dans un communiqué publié le 1er septembre 2026, le CIS a adressé ses félicitations au président de la République, Bassirou Diomaye Faye, au ministre de l’Économie, des Finances et du Plan, Cheikh Diba, ainsi qu’à l’ensemble du gouvernement.



L’accord conclu entre le Sénégal et le FMI a porté sur un financement de 2,2 milliards de dollars (1243 milliards FCFA) sur une période de trois ans. Le Club des Investisseurs Sénégalais a salué cette avancée et a souhaité que sa mise en œuvre se déroule dans les meilleures conditions.



Le CIS s’est également réjoui de la poursuite des efforts en faveur du développement économique. Il a indiqué que ces efforts devraient permettre de soutenir des projets structurants et de contribuer à la réalisation de l’Agenda national ‘’Sénégal 2050’’.