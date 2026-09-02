VIH/Sida au Sénégal : l’ANCS prépare un plan d’adaptation pour 2027

L’Alliance nationale des communautés pour la santé (ANCS) prévoit de mettre en œuvre, en 2027, un nouveau plan d’adaptation pour lutter contre la baisse de fréquentation des structures sanitaires par les personnes vivant avec le VIH.
Selon son directeur technique, Massogui Thiandoum, ce plan prévoit notamment des services communautaires de dépistage et de prise en charge du VIH/Sida, mais aussi d’autres pathologies comme le diabète, l’hypertension et la tuberculose.
D’après l’Agence de presse sénégalaise (APS), l’ANCS constate que presque tous les sites de prise en charge du VIH au Sénégal ont enregistré une baisse de fréquentation. M. Thiandoum l’explique notamment par la stigmatisation et la confusion entre VIH et homosexualité, des facteurs qui poussent certains patients à abandonner leur suivi médical.
Selon son directeur technique, Massogui Thiandoum, ce plan prévoit notamment des services communautaires de dépistage et de prise en charge du VIH/Sida, mais aussi d’autres pathologies comme le diabète, l’hypertension et la tuberculose.
D’après l’Agence de presse sénégalaise (APS), l’ANCS constate que presque tous les sites de prise en charge du VIH au Sénégal ont enregistré une baisse de fréquentation. M. Thiandoum l’explique notamment par la stigmatisation et la confusion entre VIH et homosexualité, des facteurs qui poussent certains patients à abandonner leur suivi médical.
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