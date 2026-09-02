Accord avec le FMI : Frapp évoque «une restructuration» et exige la publication des conditions de négociations

Le Fonds monétaire international (FMI) et le Sénégal ont annoncé, mardi 1er septembre, un «accord technique» sur le principe d'un prêt de 2,2 milliards de dollars afin d'appuyer Dakar et de participer au rétablissement de la santé financière du pays, asphyxié par une dette vertigineuse de 132 % du PIB. Lors de l’annonce, Cheikh Diba, ministre de l’Economie, des Finances et du Plan, a rejeté toute idée de restructuration, évoquant plutôt un «Plan de traitement de la dette».



Ce mercredi 02 août, au cours d’une conférence de presse, le Front pour une révolution anti-impérialiste, populaire et panafricaine (Frapp) a dénoncé la position du gouvernement, estimant qu’il s’agit «d’un ajustement» et d’une «restructuration de la dette». Le mouvement a par ailleurs exigé la publication des termes de l’accord, rappelant que l’argent a été emprunté au nom du peuple.



«Que le gouvernement assume sa position de restructuration. Il a fait exprès pour ne pas utiliser le mot. Sinon, nous sommes contre, parce que la restructuration repousse le problème, elle ne le règle pas. Elle n’a jamais réglé un problème ailleurs. Changer le nom ne change pas le sens», a déclaré Soulemane Guèye, délégué général du FRAPP.



«La génération d’après paiera plus fort»



En poursuivant, le délégué général a estimé que ce nouvel accord vise à «sacrifier» l’avenir du peuple. «La génération d’après paiera plus fort que la génération d’avant. Le FMI est au centre du problème. C’est un problème de souveraineté. C’est un pan entier de la politique monétaire. C’est de l’enfumage», a-t-il fustigé.