Accord d'Alger: une feuille de route signée au Mali pour accélérer le processus

Au Mali, la nouvelle feuille de route signée entre le gouvernement, la Plateforme et l'ex-rébellion de la Coordination des Mouvements de l’Azawad (CMA) comporte 21 points qui précisent à chaque fois l'intitulé des actions et leur échéance. Tout est calibré. Un atelier de haut niveau pour « l’armée malienne reconstituée » et « la police territoriale » se déroule ainsi ces 27, 28 et 29 mars comme prévu.



Par ailleurs, le Mécanisme opérationnel de coordination (MOC), qui existe à Gao, sera fonctionnel à Tombouctou et Kidal en mars-avril . Il est composé de combattants de la Plateforme, du Groupe d'autodéfense touareg Imghad et alliés (Gatia) , de l'armée malienne et des combattants de la CMA.



Report des élections



Le texte conseille par ailleurs le report des élections des collectivités territoriales prévues au mois d’avril afin de permettre de se consacrer au scrutin présidentiel de juillet prochain. Dans le même document, il est question avec précision du recensement des combattants éligibles à l’intégration au sein de l’armée.



Si le niveau des processus DDR (Démobilisation, désarmement, réinsertion) a avancé, de combattants impliqués dans celui-ci pourraient participer à la sécurisation des futures opérations de vote, notamment lors de la présidentielle de juillet prochain.