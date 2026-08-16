Sédhiou se dote d’un nouveau siège pour sa Ligue régionale de football

Le football sénégalais franchit un nouveau cap en Casamance, dans le sud du pays. Le nouveau siège de la Ligue régionale de football de Sédhiou a été officiellement inauguré, ce vendredi 15 août 2026.



Selon une note publiée ce dimanche matin sur la page Facebook de la Fédération sénégalaise de football, le nouveau siège offre aux dirigeants de la ligue des bureaux fonctionnels, des salles de réunion et un cadre de travail adapté. L’objectif : doter Sédhiou d’un outil de gestion capable de mieux structurer les compétitions, d’encadrer les clubs et de suivre les jeunes talents de la région.



La Fédération a enfin «réaffirmé sa volonté de renforcer les moyens des Ligues régionales et d’accompagner davantage les clubs et les jeunes talents à travers le pays».