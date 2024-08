Accusations de "pratiques corruptives au port" : le président du Conseil de discipline des commissionnaires agrées répond à Guy Marius Sagna

Cheikh Loum Pouye président du Conseil de discipline des commissionnaires agrées en douane et Demba Siby étaient ce mercredi sur le plateau de Midi Keng. Cela fait suite à la lettre publiée par le député Guy Marius Sagna faisant état de pratiques corruptives au sein du port et de l'administration douanière et aux accusations portées par des transitaires sur la gestion du Conseil de discipline.



Demba Siby soutient que le « bureau 15T des douanes, est géré dans les règles de l'art ». Il affirme dans la même lancée que l’information, selon laquelle l'activité économique est en baisse au niveau de 15T, est fausse.



« Les déclarations ont doublé dans tous les bureaux de la douane au niveau du port », a-t-il fait savoir. Il a aussi botté en touche, l'affirmation, selon laquelle le port aurait connu une baisse de recettes de 40 %.



Il a aussi soutenu la gestion du colonel Diamé au niveau de 15 T, qui dit-il, est « un homme de terrain rompu à la tâche ».



Demba Siby soutient également que les pays de la sous région font transiter en masse leurs marchandises au port de Dakar. Cheikh Loum Pouye président du Conseil de discipline des Commissionnaires agrées a également indiqué avoir essayé de rentrer en contact avec Guy Marie Sagna à plusieurs reprises. Mais, ce dernier a répondu, être chargé et nous a mis en contact avec son secrétaire.



Il soutient que tout ce qui se fait au niveau du conseil est conforme à son statut juridique.



Demba Siby estime que Guy Marius Sagna devait mener un « travail d'investigation et de recherche avant de diffuser des fausses allégations ». Selon lui, il croyait que le « post interpellant le ministre des Finances n'était pas du député, car truffé de fautes ».