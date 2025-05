Conférence épiscopale : Bassirou Diomaye Faye annonce la création d’une Délégation générale des Affaires religieuses et rend hommage au Pape François

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a annoncé mardi à Dakar la création de la Délégation générale des Affaires religieuses, en remplacement de la Direction générale des affaires religieuses.



Cette nouvelle structure, selon lui, aura pour mission « d’accompagner les communautés religieuses, musulmanes, chrétiennes et les religions traditionnelles dans l’exercice de leur culte tout en développant la formation religieuse, l’infrastructure et l’équipement religieux ».



Le chef de l’Etat s’exprimait au cours de l’ouverture officielle de la cinquième assemblée générale des Conférences épiscopales régionales de l’Afrique de l’Ouest (CERAO).



Il a salué cet espace d’échange « patiemment construit sur les valeurs d’unité et de solidarité entre Églises sœurs », et a rendu un vibrant hommage aux missions spirituelles des leaders religieux. « Vous êtes des témoins de la parole qui touche les cœurs et les consciences. Des messagers de la paix dont la voix transcende les clivages ethniques, culturelles et géographiques », a déclaré Bassirou Diomaye.



« Votre mission est de bâtir des ponts, créer des espaces de fraternité et inventer de nouvelles formes de charité ancrée dans une foi commune et une joyeuse espérance », a poursuivi le Président Diomaye Faye.



Dans son adresse, le chef de l’Etat a salué l’engagement du défunt Pape François à l’endroit des couches vulnérables.



« Le Pape François a achevé son pèlerinage terrestre marquée par une fidélité sans commune mesure aux valeurs de l’Évangile. Son magistère s’est particulièrement distingué par une attention particulière et constante portée aux pauvres, aux marginalisés et aux laissés pour compte », a-t-il témoigné.



Évoquant l’engagement du souverain pontife pour la sauvegarde de la planète, le Président Faye a rappelé : « le Pape François fut aussi une conscience écologique éveillée à un moment critique ou notre planète subit les effets des changements climatiques. Il nous a placés face à un choix clair et implacables : Agir ou périr. Il nous a courageusement appelé à une véritable conversion écologique et à considérer notre environnement comme la maison commune que nous devons préserver ».



Le président de la République a conclu son propos par une prière : « Prions désormais dans l’espérance pour qu’un souverain pontife soit choisi en continuité cette glorieuse tradition apostolique ».