Affaire Bocar Samba Dieye vs CBAO : l'opérateur économique exige l'exécution des décisions de justice

La justice a ordonné à la CBAO de le dédommager à hauteur de 11,5 milliards de francs CFA. Malgré plusieurs victoires judiciaires successives, M. Dieye peine toujours à obtenir l’exécution des décisions.



Présent aux côtés de l’opérateur économique, Nfamara Ibrahima Cissé, président de l’Association des clients et sociétaires des institutions financières, a dénoncé un « marathon judiciaire qui dure depuis 2008 ». Il a rappelé que des experts judiciaires ont confirmé que la CBAO devait restituer les biens de M. Dieye, après les avoir injustement saisis. « Si l’autorité n’intervient pas, sa demeure risque d’être saisie dans les jours à venir », a-t-il alerté, appelant à ce que justice soit faite.



Maître Cissé, avocat de Bocar Samba Dieye, a lui aussi dénoncé l’inaction face à une situation pourtant claire : « Toutes les décisions de justice sont disponibles, mais personne n’ose les exécuter. La CBAO a multiplié les appels, tous rejetés. Aucun justificatif sérieux n’a été présenté pour les saisies effectuées. Aujourd’hui, c’est un digne fils du Sénégal, âgé de plus de 92 ans, qui subit un abus manifeste. »



L’avocat en appelle à l’intervention urgente des autorités pour « remettre les pendules à l’heure » et garantir que M. Dieye récupère ses biens.