CERAO 2025 : Le Président Diomaye salue le rôle « irremplaçable » de l’Église dans la construction de la paix en Afrique de l’Ouest

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a pris part ce mardi 6 mai 2025, à la 5e Assemblée plénière des Conférences épiscopales réunies d’Afrique de l’Ouest (CERAO), qui se tient actuellement à Dakar. Il a salué la contribution « essentielle » et « irremplaçable » de l’Église catholique à la paix et au développement des pays africains.



« Dakar, la Capitale cosmopolite de notre pays, abrite à compter de ce jour, les travaux de la 5e Assemblée plénière des Conférences épiscopales réunies de l’Afrique de l’Ouest (CERAO). Ce choix n’est pas fortuit, il exprime la considération et le respect dont jouit notre dynamique communauté chrétienne guidée par des Pasteurs éclairés par la sagesse divine », a d’emblée déclaré le chef de l’Etat à l’ouverture de la cérémonie.



Bassirou Diomaye Faye a réaffirmé son attachement aux affaires religieuses, soulignant leur place centrale dans le projet de transformation systémique du pays.



« Ma présence parmi vous à l’occasion de cette cérémonie solennelle d’ouverture de la 5e CERAO, est la preuve de la place importante que j’attache aux affaires religieuses dans la stratégie de transformation systémique de notre pays », a-t-il souligné.



Le président a insisté sur le rôle structurant que joue l’Église dans les sociétés africaines. « Votre réflexion portera notre monde sur la construction d’une Église synodale et autonome au service de la justice et de la paix en Afrique de l’Ouest. Cela m’amène à souligner la contribution essentielle et irremplaçable de l’Église au développement de nos pays », a dit le chef de l’Etat.



Il ajoute : « Par son engagement dans l’éducation, la santé, la formation professionnelle, elle est une alliée sûre et incontournable de l’Etat. Elle participe ainsi à la consolidation des valeurs qui fondent notre vivre-ensemble et notre destin commun ».



Face aux défis sécuritaires, politiques et migratoires qui frappent la région ouest-africaine, le chef de l’État a appelé à une mobilisation collective. « Ensemble, en toute synodalité, nous devons promouvoir une ère de paix et de concorde », a indiqué le Président Faye.



« Du reste, ces actions multiformes au service de l’homme, rejoignent la prière de l’Église au long des âges », a soutenu Bassirou Diomaye Faye.