Accusé de Viol sur ses deux cousines : le procès de Amadou Mbaye dit Eumeu renvoyé au 4 mars

Amadou Mbaye plus connu sous Eumeu, accusé de viol et de pédophilie sur ses deux cousines va devoir prendre son mal en patience. Son procès initialement prévu pour ce mardi a été renvoyé au 4 mars prochain pour plaidoirie devant la Chambre criminelle de Dakar.



Ci-joint, les détails de l’ordonnance de mise en accusation



Selon l’ordonnance de prise de corps et de renvoi devant la Chambre criminelle rendue par le juge d'instruction chargé du 6e cabinet du Tribunal de Grande Instance hors classe de Dakar, Amadou Mbaye dit Eumeu (22 ans), élève en classe de terminale, domicilié à Bargny, est inculpé de viol et de pédophilie. L’accusé a été placé sous mandat de dépôt le 3 novembre 2023.



L'information judiciaire révèle que l’histoire remonte au 20 octobre 2023. Ce jour-là, Arame Fall a saisi les éléments du commissariat de Bargny avec une plainte dirigée contre Amadou Mbaye pour viol commis sur Fatou Touré et Khadija Hachem, nées respectivement le 30 mars 2007 et le 8 septembre 2012.

Arame Fall a déclaré aux policiers que la dame Nogaye Fall, établie en France, lui avait confié en 2023 la garde de ses deux filles qui vivaient au domicile de leur tante Mariama Fall à Bargny. Arame Fall a remarqué que les filles étaient souvent stressées et avaient tendance à s'isoler. Pire, selon elle, F. Touré et Kh. Hachem se plaignaient souvent de maux de ventre et étaient sujettes à des pertes blanches, ce qui l'a motivée à les faire consulter par un gynécologue. Ce dernier a révélé que F. Touré et Khadija Hachem étaient victimes d'abus sexuels.



Ce que dit le certificat médical

Par la suite, Arame Fall a interrogé les deux filles qui ont désigné leur cousin Amadou Mbaye comme leur bourreau. Selon l’ordonnance de renvoi, les deux certificats médicaux établis le 26 octobre 2023 font état de lésions hyménales chez Kh. Hachem et F. Touré.



Les déclarations des filles à l’enquête



Lors de son audition, F. Touré a déclaré qu'en 2021, alors qu'elle vivait chez sa tante, l'accusé avait profité de l'absence des membres de la famille pour l'entraîner de force dans une chambre et la contraindre à des relations sexuelles. F. Touré précise avoir dénoncé son cousin à sa tante, après quoi Amadou Mbaye avait cessé de l'abuser suite à une correction de son père.



Kh. Hachem, de son côté, a déclaré qu'au cours de 2022, son cousin lui avait demandé de l'aider à chercher quelque chose dans sa chambre. Une fois à l'intérieur, il l'a poussée sur le lit, lui a ôté son pantalon et sa culotte pour avoir des rapports sexuels avec elle. Kh. Hachem a indiqué qu'après avoir satisfait sa libido, Amadou Mbaye l'avait menacée de mort si elle le dénonçait à sa mère.



Le cousin conteste tout...



Interpellé et interrogé, Amadou Mbaye conteste les faits qui lui sont reprochés. Il s’est défendu en affirmant n'avoir jamais eu de contacts charnels avec les plaignantes qu'il considérait comme ses petites sœurs. Il précise avoir pris ses distances avec elles, car, quelques années auparavant, leur mère l'avait accusé de viol sur sa fille Kh. Hachem, alors âgée de 3 ans. Par la suite, la maman s’est rendu compte de son erreur et s'est excusée devant toute la famille.



Auditionné sur le fond, Amadou Mbaye a maintenu sa ligne de défense, contestant les faits. Il insiste sur ses dénégations en précisant qu’il n’a jamais eu l'occasion de rester seul avec les plaignantes. Celles-ci ont également maintenu leurs accusations lors de leur confrontation.



Arame Fall revient à la charge et déclare que le père de l'inculpé, Momar Awa Mbaye, lui avait révélé que son fils avait, par le passé, abusé sexuellement d'une des filles, et qu'il lui avait infligé une correction. Ces accusations ont été contestées par le père, qui a confirmé cependant que la mère des filles lui avait parlé d’un abus sexuel commis par son fils, il y a plus de sept ans.



A noter que cette affaire a connu un rebondissement qui pourrait etre en faveur du prevenu. En effet, est des vidéos dans lesquelles les deux victimes, F. Touré et Kh. Hachem, affirment avoir été manipulées par leur tante ont été largement partagées sur les réseaux sociaux.