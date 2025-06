Nogaye Kara et Zale Mbaye libres!

Nogaye Kara et Zale Mbaye, deux figures populaires des réseaux sociaux au Sénégal, ont finalement recouvré leur liberté après trois mois passés en détention. Leur libération a immédiatement généré un vif émoi sur les différentes plateformes numériques, devenant un sujet de discussion majeur parmi les internautes sénégalais.



Les images de leur sortie de prison, particulièrement celles montrant Nogaye Kara arborant un sourire serein et une attitude détendue, ont fait le tour des réseaux sociaux. Cette apparente sérénité face aux caméras a suscité des réactions contrastées parmi le public, certains y voyant une démonstration de force mentale tandis que d'autres ont critiqué ce qu'ils perçoivent comme un manque de prise de conscience de la gravité de la situation.



Les deux influenceurs avaient été jugés et condamnés dans une affaire impliquant deux chefs d'accusation principaux : la collecte illicite de données à caractère personnel et des injures publiques à l'encontre de Laya Diallo. Le tribunal avait prononcé à leur encontre une peine d'un an d'emprisonnement, dont trois mois ferme, peine qu'ils viennent d'achever de purger avant leur remise en liberté.