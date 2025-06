QUAND TRUMP TREMPE NOS ETATS DANS LA TOURMENTE (Par Moustapha Tounkara)

Lors de sa campagne électorale, quand il promettait le rapatriement de 12 millions d'immigrés sans-papiers, je me disais que c'était irréalisable. En effet, une telle opération représenterait un coût financier énorme, peut-être 10 milliards de dollars, et de plus, de nombreux États ne collaboreraient pas avec l'administration américaine. Mais je ne tenais pas compte de l'intelligence cynique de cet homme qui aurait une stratégie inattendue pour financer les rapatriements.



Certainement avec la suspension de l'aide américaine, il aurait parvenu à trouver des ressources financières et à couvrir les frais de rapatriement. Pour contraindre tous les chefs d'État à coopérer, il nous a sorti son fameux "travel ban".



Peut-être que tout gouvernement, parmi les 36 listés, qui accepterait de coopérer pour le rapatriement de ses émigrés sera enlevé de sa liste.



Les conséquences socio-économiques seraient énormes. En effet ces milliers de jeunes qui ont fait d'énormes sacrifices pour aller aux USA ces 2 dernières années (Nicaragua) s'ils sont rapatriés avec les mains vides, cela ajoutera d'autres paramètres à la complexe équation de l'emploi des jeunes, que tous les gouvernements depuis 1981 ont essayé de résoudre sans succès.

Qu'Allah SWT protège nos parents émigrés qui sont aux USA.



Moustapha Tounkara

Président de l'association "Gore" des Sénegalais de Verone et province Italie