Actes de sabotage sur des installations du TER : la SETER et la SENTER dénoncent et rassurent

La Société nationale de Gestion du Patrimoine du TER (SENTER) et la Société d’Exploitation du TER (SETER) ont dans un communiqué conjoint publié ce lundi, fait savoir que des actes de sabotage ont été perpétrés sur les emprises du Train Express Régional (TER). Ces sabotages ont été effectués les 13 et 14 juin 2025 endommageant des "équipements stratégiques essentiels à la bonne marche de la circulation ferroviaire".



Il est indiqué dans le communiqué que ces actes ont provoqué "d’importants" ralentissements et perturbations du trafic sur l’ensemble de la ligne. Les destructions ont causé aussi "d’importants surcoûts" liés à la réparation et au remplacement des installations.



Par ailleurs, la Senter rassure que ces "actes de malveillance, bien qu'ayant des répercussions, ne remettent pas en cause la sécurité des installations, mais obligent à ralentir la vitesse des trains".