Actes de vandalisme au centre Talibou Dabo : le ministère de la santé et de l'action sociale sort de ses gonds

Le centre Talibou Dabo de Grand Yoff a connu dans la journée du vendredi 14 juin 2024 des actes de vandalisme de la part d'individus se réclamant agents dudit centre. Le ministère de la santé et de l'action sociale auquel dépend le centre a sorti un communiqué en date du 15 de ce mois pour condamner fermement ces actes.

Dans sa missive, le MSA a tenu à informer de la saisie des autorités judiciaires pour déterminer les responsables qui répondront de leurs actes devant la justice.



Par un communiqué le MSA a rappelé le rôle et la mission du centre Talibou Dabo, "le centre Talibou Dabo est un service public d'éducation et de réadaptation pour les enfants handicapés physiques. Il a pour mission d'assurer la prise en charge globale des enfants handicapés moteurs et des personnes en situation de handicap physique".