Adji Mergane Kanouté : « Ousmane Sonko ne viendra pas faire sa DPG »

La vice-présidente du Groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar (BBY) Adji Mergane Kanouté est revenu, ce lundi lors des plénières à l’Assemblée nationale sur la Déclaration de Politique Générale (DPG) prévue le vendredi 13 septembre. La parlementaire pense que le Premier ministre Ousmane Sonko ne viendra pas faire sa DPG. Elle a aussi interpellé le ministre de la Justice à ce que la commission nationale des Droits humains dirigée par Amsatou Sow Sidibé, soit confiée à un acteur de la société civile.



« Je fais partie de ceux et celles qui pense que le Premier ministre, mon frère Ousmane Sonko, ne viendra pas faire sa DPG. C'est la raison pour laquelle je voudrais vous mandater parce que j'ai été saisie par le collectif des contractuelles des établissements de Santé qui depuis, quelque temps pour les indemnités. Ils ont eu à rencontrer le ministre de la Santé qui leur a effectivement confirmé que le dossier était déjà réglé », a-t-elle dit.



La députée demande à ce que le dossier soit transmis au niveau du ministère de la Fonction publique. « Aujourd'hui, ce dossier est sur la table du ministre des Finances. En tant que ministre de la Justice, voilà ce que je pourrais appeler injustice sociale. Monsieur le Ministre vous pourriez et véritablement trouver des solutions en rapport avec la première ministre du Sénégal », a interpellé Adji Mergane Kanouté.



Poursuivant ses propos, elle ajoute : « Je l'avais dit en commission technique et je vais y revenir parce que je l'ai dit, que je me veux cohérente avec moi-même. Je vais aller à l'encontre de mes principes. Quand notre camarade de BBY Pape Sène fut nommé président de la commission des droits humains, je faisais partie des hommes et des femmes qui avaient déploré cela. Aujourd'hui, celle qui est portée à la tête de la Commission nationale des droits humains. Je l'ai dit tantôt, elle fut ma professeure (Amsatou Sow Sidibé), elle a contribué à ma formation et au-delà, c’est une femme intègre. Mais cela ne me fera pas véritablement, reculer, aller à l’encontre de mes principes. Je suis sûr que le professeur Amsatou Sidibé pourrait servir le Sénégal même dans l’attelage gouvernemental. Elle a les compétences, elle a les aptitudes, l'intégrité qu'il faut et que dans la Commission nationale des Droits humains, seraient important de commission-là puisse être confié à un acteur de la société. Voilà ma position que j'ai défendue du temps l'ancien président de la commission qui est Pape Sène ».



Pour rappel, la professeure agrégée des Facultés de droit de classe exceptionnelle, Amsatou Sow Sidibé, a été nommée, mercredi en Conseil des ministres, présidente du Comité sénégalais des droits de l’homme (CSDH). Elle remplace à ce poste l’avocat Me Papa Sène.