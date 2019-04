Adresse à la Nation: « Pour la première fois, le président Macky Sall a eu une posture républicaine», Babacara Gaye du Pds

Le discours prononcé par le président Macky Sall à l’occasion de la célébration de la fête de l’indépendance, hier, jeudi 4 avril 2019, est vivement salué par le porte-parole du Parti démocratique sénégalais (Pds). Babacar Gaye est convaincu que c’est la première fois que le chef de l’Etat « a eu, une posture républicaine ».



« A travers le discours à l’occasion de la fête de l’indépendance, le chef de l’Etat, le Président Macky Sall, a, pour la première fois, eu une posture républicaine. Il a été moins partisan et moins clivant. Sa brève allocution a rappelé les fondamentaux de la République et les respects des valeurs de notre volonté de vie commune dont la famille est la première institution. Parmi ces fondamentaux, la citoyenneté est aux premières loges. Point de République sans citoyens », déclare le porte-parole du Pds.



Babacar Gaye de poursuivre : « Le président de la République a aussi insisté sur l’intangibilité des libertés individuelles et collectives et la responsabilité citoyenne. Pendant ce dernier quinquennat, les Sénégalais espèrent que Macky Sall sera le Président qui garantit les libertés fondamentales. (…)».



Toutefois, il souligne que malgré ce beau discours, le Président Sall sera jugé par les actes qu’il va poser.



« Cependant, je reste perplexe d’entendre le chef de l’Etat déclarer faire des jeunes une priorité de son mandat alors que la même date en 2012, il disait aux jeunes du Sénégal : «Je connais l’ampleur de vos attentes en matière d’éducation, de formation professionnelle et d’emploi ; (…). S’est-il rendu compte de ses échecs en la matière, ou reste-t-il toujours dans le temps de la propagande politicienne ? Nous l’avons à l’œil et c'est aux actes qu’il sera jugé», conclut-il.