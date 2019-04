Adresse à la Nation: l'hommage du chef de l'Etat aux anciens combattants

Demain le 4 avril 2019, le Sénégal va célébrer son 59e anniversaire de son accession à la souveraineté nationale. A cet occasion, lors du traditionnel message adressé à la nation, le Président de la République Macky Sall a rendu hommage aux anciens combattants. " je redis notre respect et notre affection aux anciens combattants. Votre courage et les sacrifices immenses que vous avez consentis pour la défense du monde libre resteront à jamais gravés dans nos cœurs et nos esprits. Comme toujours, votre participation attendue au défilé de demain ajoutera à la solennité de l’événement toute sa charge émotionnelle ", a-t-il soutenu dans son message à la Nation.