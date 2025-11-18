Affaire ASER : Thierno Alassane Sall convoqué à la Section de recherches

Le député Thierno Alassane Sall a été convoqué dans le cadre du dossier relatif à l’Agence sénégalaise d’électrification rurale (ASER). Selon plusieurs informations, l’ancien ministre devra se présenter ce mercredi 19 novembre à 10 heures à la Section de recherches de la Gendarmerie nationale.
Cette convocation intervient dans le prolongement de la procédure ouverte après que Thierno Alassane Sall a déposé une plainte contre X devant le Pool judiciaire financier. L’affaire, qui porte sur la gestion de l’ASER, avait suscité de nombreuses interrogations sur d’éventuelles irrégularités financières.
