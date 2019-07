Affaire Aliou Sall: « Le reportage de la BBC est biaisé », affirme le président de l’Institut et Sécurité en Europe

Emmanuel Dupuy, président de l’Institut et Sécurité en Europe (IPSE) a indiqué lors d’un entretient accordé à « Libération », que le reportage de BBC sur le présumé scandale de corruption visant le frère du chef de l'Etat, est "biaisé". "Rien n’est moins sûr, et si l’on regarde ce reportage nous pouvons voir qu’il est biaisé", comme en témoigne quelques approximations quant aux conditions d’attribution de ces deux marchés en 2016.



« Tout laisse à penser que ce reportage a eu tendance à viser une toute autre cible : le président réélu en février dernier, Macky Sall, via son frère, Aliou Sall. Ce dernier, a, en effet, travaillé pour la société Petro-Tim entre 2012 et 2014, soit plusieurs années avant les faits décriés par la chaîne Britannique. En s’en prenant aux conditions de salariat du propre frère du président. C’est bel et bien, le locataire du palais présidentiel du plateau que l’on vise », soutient Emmanuel Dupuy.



Selon le président de l’IPSE, cela a permis à l’opposition de profiter de ce documentaire pour sonner la charge contre le président sénégalais. « Nul doute, donc, que le but inhérent à ce reportage consistait avant tout à écorner l’image de Macky Sall, comme en atteste les témoignages « politiques » de l’ancien premier ministre, Abdoul Mbaye, le député Mamadou Lamine Diallo, ou encore le jeune député originaire de Casamance Ousmane Sonko, qui n’en ai pas à sa première charge ».