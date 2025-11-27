Affaire Aser : Saer Niang, ex-patron de l’Arcop, entendu ce jeudi par la gendarmerie de Colobane

Connue comme une controverse et un dossier de prétendue corruption dans un marché d’électrification rurale, «l’Affaire Aser» (Agence Sénégalaise d’électrification rurale) refait surface. Cette fois, les enquêteurs ont convoqué pour une audition Saer Niang, ancien directeur de l’autorité de régulation de la commande publique (Arcop).



Même si l’ex-patron de l’Arcop sera entendu aujourd’hui (jeudi, 11h) en qualité de simple témoin, son témoignage permettra de «jeter une lumière factuelle sur un dossier longtemps enveloppé de soupçons de scandale», comme le révèle le quotidien "L’Observateur", dans son édition de ce jour.



L’affaire Aser débute véritablement à la suite d’une plainte déposée au Pool judiciaire financier par le député d’opposition, Thierno Alassane Sall. Celui-ci estime qu’il y a des zones d’ombre et de prétendues violations de clauses contractuelles dans l’exécution d’un marché public pour l’électrification rurale de certaines localités du Sénégal, dont les régions de Kaffrine, Saint-Louis, Kédougou.



Devant les enquêteurs de la Gendarmerie de Colobane (Dakar), Saer Niang «devra s'expliquer sur la décision n°107, en date du 20 octobre 2024, par laquelle l'Arcop avait suspendu le marché attribué par entente directe par l'Aser à Ace Power Epe», selon la source. A l’époque des faits, la suspension du projet par l’Arcop s’était basée sur une saisine du cabinet d'avocats "Me Boubacar Koita et Associés", agissant pour le compte de la société Aee Power Sénégal. Cette dernière dénonçait des irrégularités dans l’exécution du marché.



Thierno Alassane Sall avait déjà été entendu le 10 novembre 2025 par les mêmes enquêteurs, dans le cadre de cette affaire qui porte sur des prétendus détournements de fonds estimés à 37 milliards de FCFA.