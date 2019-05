Affaire Bineta Camara: Abdoul Mbaye félicite la police

La gestion de la sécurité superpose deux gouvernances: politique (gestion des priorités et attribution de moyens, etc...), et technique. Bravo à la police qui a identifié le meurtrier présumé en un temps record. Et toutes nos condoléances à la famille de Bineta CAMARA.

— Abdoul MBAYE (@AbdoulMBAYE2019) 21 mai 2019

Après son indignation suite au meurtre de Bineta Camara à Tambounda, le leader de l’Alliance pour la citoyenneté et le travail (Act) revient sur le sujet. Cette fois-ci, Abdoul Mbaye félicite la police nationale qui a identifié «le présumé meurtrier en un temps record ».« La gestion de la sécurité superpose deux gouvernances: politique (gestion des priorités et attribution de moyens, etc...), et technique. Bravo à la police qui a identifié le meurtrier présumé en un temps record. Et toutes nos condoléances à la famille de Bineta CAMARA », écrit-il sur Tweeter.