Affaire Caisse de sécurité sociale : le préjudice passe à 2 milliards de Fcfa

L'affaire de la Caisse de Sécurité Sociale n'en a pas fini avec les péripéties. L'arrestation des deux chefs d'agences, qui faisait suite à celles de Mame Thierno Birahim Bob, comptable à l'agence de Wiltord, et de Mamadou Sow, caissier à l'agence de Plateau, pour malversations au sein de la structure, continue de faire des vagues. Le préjudice, initialement estimé à environ 1,8 milliard de francs CFA, est passé à 2 milliards de francs CFA.



Selon Libération, Odette Tine, secrétaire générale de la CSS, ainsi que Khadim Fall, chef d'agence à Wiltord, étaient délégataires. Elle affirme néanmoins que ce dernier détenait tous les pouvoirs de gestion et était l'ordonnateur des dépenses. Cependant, Khadim Fall vérifiait, approuvait et ordonnait les paiements en signant les chèques conjointement avec le délégataire comptable, en l'occurrence Mame Thierno Birahim Bob, accusé de malversations dans les comptes bancaires de l'agence.



À en croire Odette Tine, le forfait de Birahim Bob n'aurait pu être accompli sans la complicité de son supérieur direct, à savoir Khadim Fall. De plus, elle affirme qu'aucune note de service ni manuel de procédure n'autorisait cette pratique. Elle poursuit en déclarant que les chèques de l'entreprise « Holding Bob », dont Birahim Bob était l'administrateur, étaient signés par Khadim Fall et portaient sur des montants dépassant la limite autorisée. Elle ajoute que cette même pratique avait été adoptée par Madoumbé Modj, chef de l'agence de Plateau, où Mame Birahim Bob avait été affecté au début de l'année 2024, rapporte Libération dans les colonnes de son journal.

Lors de l'enquête, Odette Tine, secrétaire générale de la Caisse de Sécurité Sociale, a affirmé que Birahim Bob avait réussi son coup, avec la complicité des chefs d'agences, détournant ainsi 2 milliards de francs CFA des comptes bancaires des agences de Plateau et de Wiltord.



De plus, l'enquête menée par la Section de Recherches (SR) a établi que d'autres chèques avaient été signés par Khadim Fall et remis à Birahim Bob, alors que les entreprises concernées étaient absentes de la base de données de l'agence. C'est aussi le cas de la société « Promise », qui n'était pas souscriptrice à la Caisse de Sécurité Sociale. De plus, trois chèques de 5 millions de francs CFA, au nom de Yaye Khady Wathie, ont été signés par Khadim Fall et remis à Birahim Bob, alors que ce dernier n'avait pas de compte au sein de l'agence