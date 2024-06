Affaire Cheikh Bara Ndiaye -Thérèse Diouf : le dossier sur la table du Procureur

Le torchon continue de brûler entre Cheikh Bara Ndiaye et Thérèse Faye Diouf. La mairesse de Diarrère s’estimant diffamée par le célèbre chroniqueur de Walf Tv avait porté plainte contre ce dernier auprès du procureur de la République. D’après nos confrères de Seneweb, les choses ont évolué dans ce dossier depuis ce mercredi. Puisque les enquêteurs de la Division des investigations criminelles (DIC) viennent de boucler l’enquête. Le dossier se trouve en ce moment sur la table du procureur de la République, Abdou Karim Diop. Et tout semble indiquer, que les jours à venir seront cruciaux et édifiants entre madame Diouf et monsieur Ndiaye.





Dans le rappel des faits, Cheikh Bara Ndiaye accusait l'ancienne ministre du Développement communautaire, de la Solidarité nationale et de l'Équité sociale et territoriale de s'être enrichie de façon illicite. Et Thérèse Faye Diouf dans le souci de laver son honneur avait porté plainte. L’affaire étant confiée depuis lors à la DIC vient de connaître de nouveaux rebondissements.